«المركزي» يعلن بدء تداولات النقد الأجنبي بين البنوك الأحد

أبلغ البنك المركزي اليوم الخميس، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك “انتربنك” سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة يوم الخميس دون قيود على السعر.

وأفاد البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك اليوم، بأن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها.

وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك.

وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا، والواحدة ظهرا.

رويترز