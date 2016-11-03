وزيرة الاستثمار: قرار «تعويم الجنيه» يضع اقتصاد مصر على الطريق الصحيح

أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، الخميس، أن قرار “تعويم الجنيه”، وتحرير سعر صرفه أمام العملات الرئيسية وفقا لآليات العرض والطلب يضع السوق والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.

وأضافت خورشيد، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أن القرار يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وذكرت أن قرار البنك المركزي اليوم والقرارات التي صدرت مؤخرًا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أن مسيرة الإصلاح بدأت بقرار من الحكومة دون تراجع.

وأكدت أن الحكومة ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

أ ش أ