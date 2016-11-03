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السفير الأمريكي: تعويم لبجنيه قرار حكيم وخطوة ضرورية

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السفير الأمريكي: تعويم لبجنيه قرار حكيم وخطوة ضرورية السفير الأمريكي: تعويم لبجنيه قرار حكيم وخطوة ضرورية

السفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت

قال السفير الأمريكي بالقاهرة ستيفن بيكروفت، إن الولايات المتحدة تريد لمصر السلام والاستقرار والرخاء واستعادة دورها القيادي في الشرق الأوسط، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن قرار تعويم الجنيه قرار حكيم.

 وأضاف السفير خلال لقاء مع الصحفيين على هامش حفل تخريج دفعة جديدة لطلاب برنامج “Access” لتعلم اللغة الإنجليزية فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة الخميس، على العلاقة القوية التى تجمع والولايات المتحدة.

 وقال إن الولايات المتحدة تريد لمصر أن تظل قوية ومستقرة ليس فقط لموقعها الإقليمى ولكن إدراكا لأهميتها على الصعيد الإقليمى والعالمى.

 وأضاف أن زعزعة استقرار مصر يؤثر على حركة التجارة العالمية مما يلقى بأثاره على الاقتصاد فى الولايات المتحدة ودول العالم المختلفة.

وفيما يتعلق بقرار تعويم الجنيه قال السفير الأمريكى إنه قرار حكيم وخطوة مهمة فوفقا لأراء خبراء اقتصاديين فى الداخل والخارج فإنها خطوة ضرورية جدا وحاسمة ليكون لدى مصر قوى ومزدهر.

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