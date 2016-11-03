وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض «الشعب يأمر» بتخفيضات 20%

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، منذ قليل معرض “الشعب يأمر” بتخفيضات تصل إلى 20%، والذى نظمته الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 105 شركة مصرية قدمت سلع ومنتجات متنوعة شملت الأجهزة الكهربائية – الأدوات المنزلية – الملابس والمفروشات – السجاد – الأثاث – المواد الكيماوية – الصناعات الغذائية – أدوات التنظيف – السيراميك.

وأكد، قابيل فى بيان له اليوم، على حرص الوزارة على توفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار وذلك من خلال إقامة معارض متخصصة لعرض هذه المنتجات، لافتا الى ان هناك تنسيقاً مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين لتقديم السلع بتخفيض يصل الى 20%.

وقال الوزير، إن الوزارة تستهدف من خلال هذا المعرض تقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك والتى تؤدى بدورها الى رفع الأسعار، لافتاً الى ان الوزارة من خلال أجهزتها وهيئاتها ومصالحها تشجع وتحفز المستهلكين لشراء المنتجات محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة التى لها نظير محلى خاصة وان المنتج المصرى على درجة عالية من الجودة والتميز.

وأشار قابيل، إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تتضمن فكر ورؤى شاملة حول الخروج بالمعارض الى كافة المحافظات، مشيراً الى انه جارى تنظيم عدد من المعارض فى بعض المحافظات بهدف مساعدة المنتجين والتجار المصريين على تسويق منتجاتهم سواء كانت غذائية او استهلاكية او معمرة والوصول بها الى المستهلكين فى مختلف انحاء مصر بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أكد محمد سامى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، إن هذا المعرض مقام على مساحة 5000 م2 حيث تم تخصيص صالة 19 وصالة الاستثمار والعرض المكشوف لعرض منتجات الشركات المشاركة، لافتاً الى انه سيتم فتح أبواب المعرض امام الجمهور من اليوم وحتى مساء الاحد المقبل.

ولفت الى ان هذا المعرض يأتى استجابة للمبادرة الشعبية التى أطلقها الاعلامى عمرو اديب مطلع شهر أكتوبر الماضى، مؤكداً ان اقبال الشركات على المشاركة فى هذا المعرض تأكيد على قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات المواطن المصرى بمنتجات لا تقل جودة بل تزيد على المنتجات المثيلة المستوردة