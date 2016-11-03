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مؤسس ويكيليكس ينفي اتهامات كلينتون لموسكو بالضلوع فى تسريب رسائلها

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مؤسس ويكيليكس ينفي اتهامات كلينتون لموسكو بالضلوع فى تسريب رسائلها مؤسس ويكيليكس ينفي اتهامات كلينتون لموسكو بالضلوع فى تسريب رسائلها

هيلاري كلينتون

نفى مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، صحة تصريحات المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، التى تتهم فيها روسيا بالوقوف وراء اختراق بريدها الإلكترونى وتسريب رسائلها.

وقال أسانج- فى تصريح خاص لقناة “روسيا اليوم” – “إن الروسية لم تكن مصدرا للرسائل المسربة”، مضيفًا أنه يشفق على كلينتون وأنه يرى فيها “الإنسان الذى تأكله الطموحات من الداخل”، على حد قوله .

وكان أسانج قد وعد- فى أكتوبر الماضي- بنشر “معطيات هامة” تخص حكومات 3 دول، والانتخابات الأمريكية، قبل نهاية العام الجاري وتم نشر الجزء الخامس والعشرين من المراسلات السرية لرئيس حملة كلينتون الانتخابية.

يذكر أن كلينتون كانت قد اتهمت روسيا بتسريب رسائل إلكترونية لرئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا، كما تمت قرصنة واختراق أجهزة الكومبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي، مما أدى لتسريب الوثائق واستقالة رئيسة الحزب الديمقراطى ديبى واسرمان شولتز.

 

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