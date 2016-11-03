بالصور.. وزير الصحة: افتتاح مستشفى 15 مايو المركزى يناير المقبل

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، الخميس، أعمال الإنشاءات والتطوير لمستشفى 15 مايو المركزى الجديد بحلوان، للتأكد من الانتهاء من كافة المشاريع فى مواعيدها المحددة.

وأوضح راضي، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن المستشفى ستكون قدرتها الاستعابية تصل إلى 158 سريرًا مقسمين إلى إقامة وعناية مركزة و حضانات بالاضافة إلى 22 ماكينة غسيل كلوى، وقسم للعيادات الخارجية بسعة 14 عيادة وصيدلة، فيما سيحتوى قسم الاستقبال والطوارئ على 19 سريرًا وغرفة للعمليات، لافتا إلى أنه سيتم توافر قسم للأشعة على أعلى مستوى يحتوى على رنين مغناطيسى ومقطعية وأشعة سينية وأشعة بالصبغة وسونار.

وأضاف الوزير أن قسم العمليات سيحتوى على 8 غرف عمليات منهم 2 للعمليات الكبرى و2 للعمليات الصغرى و3 للنساء والولادة، بالإضافة إلى 6 أسرة للإفاقة، كما سيتم إنشاء قسم للمناظير، وأخر للمعامل وقسم للنساء والولادة، وقسم أخر للحضانات بسعة 8 حضانات، و9 لحديثى الولادة وقسم للعلاج الطبيعى، وقسم لقسطرة القلب يقوم بالعمل به أساتذة من جامعة حلوان، بالإضافة إلى وجود سكن للأطباء بالدور الأرضي للمستشفى القديم .

وأشار إلى أنه تم البدء فى الانشاءات منذ فبراير 2014، حيث تم الانتهاء من حوالى 80% من المبنى ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ والافتتاح خلال شهر يناير من العام القادم، لافتا إلى أنه تم اسناد عملية الانشاءات الى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة بلغت 199 مليون .