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تأجيل إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا حسنين هيكل لـ 3 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا حسنين هيكل لـ 3 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة المتهم بحرق فيلا حسنين هيكل لـ 3 ديسمبر

الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل – أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة المتهم جمعة محمد السيد، بتهمة حرق فيلا الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، لجلسة 3 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل،للإطلاع على المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

و كانت المحكمة، أصدرت – في وقت سابق – حكمًا غيابيًا على المتهم بالسجن لمدة عشرة سنوات.

ويواجه المتهم عدة تهم، منها:”اقتحام فيلا الكاتب الصحفي الراحل عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إطلاق النيران في الهواء من أسلحة آلية لإرهاب العاملين في الفيلا، وإجبارهم على الخروج منها، وسرقة الفيلا، فضلًا عن إضرام النيران فيها”.

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