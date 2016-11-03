سقوط سيدة من الطابق 26 في الشارقة والشرطة تحقق

تحقق شرطة الشارقة في وفاة امرأة عربية، في العقد الرابع من العمر، كانت قد سقطت من الطابق الـ 26 من برج سكني بمنطقة الخان حيث ارتطمت بإحدى المركبات المتوقفة أسفلها.

وكانت غرفة العمليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة تلقت بلاغاً بحادثة السقوط انتقل على إثره فريق من البحث الجنائي وسيارة إسعاف ووكيل النيابة، حيث تبين وفاة المرأة في الموقع من شدة لارتطام.

وأفادت التحقيقات الأولية في الواقعة أن المرأة سقطت من شرفة الشقة التي تسكن بها في البرج السكني، فيما تبيّن من المعاينة الواقعية لمكان السقوط أن السيدة سقطت على سيارة كانت بالموقع وقامت فرق التحقيق بتصوير الواقعة ورفع البصمات والأدلة من الموقع وكذلك معاينة الشقة والتحقيق مع أهلها في الأسباب التي دفعتها لذلك، فيما أمر وكيل النيابة تحويل الجثة للمختبر الجنائي للتوصل إلى الأسباب الحقيقية للوفاة.