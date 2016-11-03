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زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

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زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة زوارق الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار صوب مراكب الصيادين قبالة بحر غزة

>رام الله (أ ش أ)

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلى اليوم الخميس، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وألحقت أضرارا بمركبى صيد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ بأن زورقا حربيا إسرائيليا هاجم عددا من مراكب الصيادين قبالة بحر غزة، وهى على بعد نحو 4 أميال بحرية، وقام بمطاردتها وإطلاق النار عليها؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية فى مركبى صيد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت بحرية الاحتلال استهدفت صباح اليوم مراكب الصيادين فى بحر منطقة السودانية شمال غرب المدينة، وأجبرتها على العودة إلى شاطئ البحر.

وتتعمد بحرية الاحتلال إطلاق الرصاص صوب الصيادين فى بحر غزة بشكل يومى وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد وتقوم باعتقالهم ومصادرة مراكب صيدهم.


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