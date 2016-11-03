أهالى المنيا يستقبلون سيارات القوات المسلحة الخاصة بتوزيع السلع بالزغاريد

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل أهالى قرى المنيا سيارات توزيع السلع المخفظة التابعة للقوات المسلحة بالزغاريد، حيث وصلت إلى مجلس بنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا وسمالوط أمام الوحدة المحلية، وتجمع حولها المواطنون، وعبر الأهالى عن سعادتهم باهتمام الدولة لمحاربة الغلاء والتجار الجشعين، وتقوم تلك السيارات بتوزيع 30 ألف كرتونة سلع على المواطنين، بها الزيت والسكر والأرز، تقدمها القوات المسلحة لأبناء محافظة المنيا.

وقال جمال مبارك رئيس مجلس مركز ومدينة سمالوط، إن 4 آلاف كرتونة هى حصة المدينة، تحتوى على "كيلو سكر – كيلو أرز – كيلو مكرونة – 750 جرام فول – 750 جرام زيت – 40 جرام شاى- 320 جرام صلصة"، ويبلغ سعرها الأصلى 54 جنيهًا، وسوف توزع بسعر 25 جنيهًا، لافتا أنه تم توزيعها على رؤساء القرى لتصل إلى قرى المركز ورؤساء الأحياء، وذلك بحضور رؤساء القرى والسادة نواب رئيس المدينة بالاشتراك مع القوات المسلحة فى توزيع السلع على المواطنين.

وأكدت أم هاشم محمد من أبناء مركز المنيا، أنه تم الإعلان عن وصول تلك السيارات خلال ميكروفونات المساجد والكنائس، والتى أعلنت عن تواجد السيارات بداخل مجلس بنى محمد سلطان ويضم المجلس حولى 26 قرية، مضيفة أنا سعيدة جدا وأتمنى أن تستمر القوات المسلحة فى توزيع السلع حتى لا يستغلنا التجار.

أما رامى عبد الوهاب أحد الأهالى، قال إنه توجه فى الصباح الباكر أمام مجلس مدينة سمالوط بعد علمه بوصول السيارات المحملة بالسلع المخفظة، وطلب من زوجته أن لا تشترى أى شىء من السوق، وأنا سعيد جدا، لأن تلك السيارات ساهمت بالفعل فى تخفيض الأسعار، لأن السلع المرتفعة تشهد بوارا شديدا وعدم إقبال عليها من المواطنين.