غادة والي: تجديدات شاملة في النسخة الـ57 لمعرض ديارنا بمشاركة 3 ملايين أسرة منتجة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق الدورة الـ 57 لمعرض الأسر المنتجة، حيث يجرى حاليا العمل على الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح معرض “ديارنا” في الثالث عشر من نوفمبر الجارى بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومركز تحديث الصناعة.

> ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية للمعرض تجديدات شاملة في شكل المعرض والتصميمات الخاصة بأجنحة العارضين وجودة المنتجات وأسلوب عرضها لتتواكب مع أساليب التسويق الحديثة والمبتكرة.

> وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن معرض ديارنا والذي يعقد تحت شعار (من بيتنا لبيتك) يعد تجمعا لمنتجات الأسر من 27 محافظة مصرية بطابعها وبيئتها الثقافية وخاماتها المحلية المميزة، حيث تشارك ما يقرب من 3 ملايين أسرة بمنتجات متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وبأسعار منافسة لمثيلتها من المستورد بما يهدف الى فتح أسواق للشباب خاصة صغار المنتجين.

> وأشارت الوزيرة أن أسلوب العرض الخاص بالمنتجات سيعتمد على طريقة العرض المفتوح حتى يستطيع الزائر رؤية جميع المعروضات بأسلوب جديد جذاب وبجودة عالية وذوق رفيع، ويدعم المعرض عدد من البنوك المصرية المهتمة بالمشروعات الصغيرة.

> وسيضم المعرض في دورته الجديدة أكثر من 5 آلاف منتج متميز، منها منتجات تشارك للمرة الأولى، حيث ستشارك البحر الأحمر بمنتجات متميزة بالطابع المحلى الأصيل ، كما تشارك قرية إخميم بمفروشات ذات تصميمات تجمع بين الأصالة والمعاصرة بما يلبي التغيرات في أذواق المستهلك خاصة الأسر الشابة، هذا إضافة الى الأثاث المنزلي من الموبيليا المصنعة من الخشب الطبيعي بأسعار اقتصادية تناسب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

> و يعد مشروع الأسر المنتجة من البرامج القومية التي تسعى وزارة التضامن إلى نشرها والتوسع فيها لتشمل أكبر عدد من الأسر بهدف تحويل الأسرة إلى وحدات إنتاجية تساهم في رفع مستوى معيشتها وتشارك في تنمية المجتمع وذلك من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والمالي اللازمين لها عبر مراكز إعداد وتكوين الأسر المنتجة والمعارض الدائمة،أوالموسمية المنتشرة بالمحافظات، خاصة من خلال استغلال الخامات والموارد البيئية المتاحة واستثمارها وتحويلها إلى منتجات نهائية لها قيمة اقتصادية مضافة.