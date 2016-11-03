«أبو تريكة» و« مارادونا» في مباراة ودية خيرية بالمغرب

أعلن الأرجنتيني “دييجو أرماندو مارادونا”، ظهوره في مباراة ودية خيرية تُقام في المملكة المغربية يوم الأحد المقبل إلى جانب عدد من النجوم، “على حد وصفه”.

ونشر “مارادونا” – عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” – منشورًا أكد خلاله على مشاركة المصري محمد أبو تريكة في المباراة نفسها.

وقال أسطورة الأرجنتين: ” من دواعي سروري أن يتم دعوتي لخوض مباراة ودية للسلام في المغرب يوم الأحد المقبل إلى جانب العديد من نجوم الكرة السابقين “.

وأكمل: ” المباراة سيظهر خلالها البرازيلي ريفالدو، المغربي نور الدين نايبت، الغاني عبيدي بيليه، المصري محمد أبو تريكة، والليبيري جورج ويا “.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين فريقين أحدهما يمثل نجوم أفريقيا، بينما يمثل الآخر نجوم العالم، وذلك بمناسبة الذكرى رقم 41 للمسيرة الخضراء المظفرة “.