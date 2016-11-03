انفجارات ضخمة تهز شرق الموصل بعد كلمة زعيم «داعش»

هزت انفجارات ضخمة شرقي مدينة الموصل العراقية، صباح اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من انتهاء كلمة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي الذي سعى لحشد أتباعه لمواجهة هجوم للجيش العراقي بدعم أمريكي.

وقال أحد السكان في شرق المدينة، حيث اخترقت القوات العراقية دفاعات التنظيم في وقت سابق هذا الأسبوع، إن المتشددين أطلقوا مئات الصواريخ نحو أحياء الانتصار والقدس والسماح التي يقترب منها الجنود.

وأضاف “سمعنا أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية وهم يهتفون الله أكبر قبل إطلاق الصواريخ”، وفقًا لـ”رويترز”.

واستطرد “سمعنا أصوات إطلاق الصواريخ واحدا تلو الآخر وشاهدناها تشق عنان السماء، كان المنزل يهتز وكنا في حالة رعب ولا نعلم ما يحدث”.

وفي تسجيل صوتي صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال البغدادي لأتباعه “إياكم والضعف عن جهاد عدوكم ودفعه” في مواجهة “هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة” مشيرا إلى أن ذلك “ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصا للفتح المبين الذي وعد الله عباده”.

وقال أحد السكان إن مقاتلي تنظيم “داعش” خرجوا إلى شوارع الموصل يوم الخميس دون تغطية وجوههم التي بدا عليها الحماس بدرجة أكبر من الأيام الماضية.

وأضاف “كانوا يقولون: سنقاتل حتى الموت، أعطانا الخليفة في خطابه دفعة معنوية لقتال الكافرين”.

وذكر شاهد آخر من حي الحدباء في شمال الموصل إن مركبات تابعة للتنظيم المتشدد تجولت في المنطقة لدعوة المقاتلين إلى الثبات في مواقعهم.

وأضاف أن السكان بقوا في منازلهم اعتقادا منهم بسرعة استعادة المدينة “لكن يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا أطول مما توقعوا.”