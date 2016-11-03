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بالفيديو.. عفت السادات: قرار تحرير سعر صرف الجنيه «جرئ» ويدعم الاقتصاد

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بالفيديو.. عفت السادات: قرار تحرير سعر صرف الجنيه «جرئ» ويدعم الاقتصاد بالفيديو.. عفت السادات: قرار تحرير سعر صرف الجنيه «جرئ» ويدعم الاقتصاد

عفت السادات

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ، أن تحرير صرف الجنيه المصري يعد خطوة هائلة انتظرنا كثيرًا لتنفيذها من أجل زيادة الاستثمار وضبط الأسعار في الأسواق، لافتا إلى أن القرار جرئ وجاء في الوقت المناسب.

وأوضح السادات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بركات، في برنامج “عين على البرلمان”، المذاع على قناة “الحياة”، أن الاقتصاد المصري عانى من التضخم لفترة كبيرة، ونحن كرجال صناعة لم نكن قلقين من تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنًا في الاقتصاد وسنعتمد على الاستثمارات المحلية، فضلا عن انتعاش الأسواق المحلية ما يؤدي إلى توفير فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة.

وطالب البنك المركزي المصري بضرورة دعم فكرى الإدخار لأنه المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية مما يسهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وعن ارتفاع السيارات خلال الفترة الماضية، ومديى تأثير قرار تحرير سعر الصرف، أكد الخبير الاقتصادي أن أسعار السيارات ستعود مرة أخرى إلى ما قبل ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

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