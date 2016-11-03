مؤمن سليمان يعلن قائمة الزمالك أمام المصري

أعلن مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، غدًا الجمعة على ملعب برج العرب في إطار الجولة الثامنة من مباريات الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالآتي:-

حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وشوقي السعيد وأحمد دويدار وعلي جبر ومحمود حمدي وأسامة إبراهيم وحسني فتحي.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأحمد توفيق وأحمد رفعت ورمزي خالد ومصطفى فتحي ومعروف يوسف ومحمود شيكابالا.

خط الهجوم: أحمد جعفر ومايوكا وباسم مرسي.

ويغيب عن الزمالك كل من ستانلي و محمد إبراهيم ومحمد مجدي ومحمد مسعد وعلي فتحي وإسلام جمال وصلاح ريكو وطارق حامد وأيمن حفني وأحمد الشناوي للإصابة.