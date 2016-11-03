صحة الإسكندرية تضبط 6 أطنان سمن طبيعى مغشوش تستخدم بالمنظومة التموينية

وصرح رأفت شوقى مراقب عام الأغذية بالمديرية، أنه بناء على توجيهات الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وقامت إدارة مراقية الأغذية بضبط 3151 عبوة سمن حليب نقى وزن العبوة 700.جم بأحد مخازن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بمنطقة وسط الإسكندرية، بعد أن ثبت من الفحص أن العينة مغشوشة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1966 وغير مطابقة للمواصفة القياسية رقم 154 ج 7 لسنة ،2005 وذلك لغشها بإضافة 93.2 % زيوت ودهون نباتية، ولارتفاع رقم البيروكسيد عن الحد المقرر. وقد تم العرض على النيابة .العامة

وأضاف شوقى، أنه فى اليوم التالى مباشرة تلقى تجار الأغذية المغشوشة ضربة ثانية من خلال ضبط 5707 عبوات سمن حليب نقى من نفس الصنف المضبوط فى اليوم السابق وزن العبوة 700.جم بأحد مخازن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بمنطقة العجمى (الدخيلة .الجبل) ثبت من الفحص أن العينة مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية

وأكد "شوقى" أنه تم تحرير محضرى ضبط للكميات المضبوطة على مدى اليومين بإجمالى 8858 علبة بوزن 6200.6 كجم، وتم العرض .

على النيابة العامة لتتخذ القرار المناسب.