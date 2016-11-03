بالصور.. وصول مركب "star clipper" السياحى لميناء بورسعيد الغربى

بورسعيد - محمد عزام

وصل قبل قليل إلى ميناء بورسعيد الغربى المركب السياحى "star clipper "، وعلى متنها 84 سائحًا أجنبيًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم السفينة المكون من 81 فردًا.

وجاء الفوج السياحى إلى ميناء بورسعيد من الإسكندرية، وسوف تغادر الميناء الساعة 3 فجر الجمعة متجهة إلى ميناء شرم الشيخ مستكملين رحلتهم إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط.

كما وجه القبطان -حسين الشاذلى- مدير عام ميناء غرب بورسعيد تعليماته بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج السائحين بيسر وأمان.

يذكر أن السفينة ترفع علم مالطا وطولها 111.53 متر وغاطس 6م وعرضها 15 مترا.