موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا.. البنك المركزى يحرر سعر صرف الجنيه

نشر الموقع الألكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه ، وتكليف الرئيس اللبنانى رسميا لسعد الحرير بتشكيل الحكومة اللبنانية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

غداً.. طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا، الجمعة، طقس لطيف شمالا معتدل جنوبا نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية غربة معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الإسكان: طرح 6 آلاف وحدة سكنية بالإيجار لمن يقل دخله عن 1500جنيه بالغربية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه يشعر بالفخر بعد أن شاهد اكتمال مشروع الإسكان الاجتماعى فى 4 مراكز بمحافظة الغربية وتسليمه عقود 511 وحدة سكنية لمحدودى الدخل بكفر الزيات وسمنود والمحلة وزفتى.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الغربية لتسليم عقود شقق الإسكان الاجتماعى لمستحقيها على مساحة 85 مترا مربعا، وتضم 3 غرف وصالة وحمام كاملة المرافق، رافقه اللواء أحمد صقر محافظ الغربية ورؤساء المدن والأحياء وأعضاء مجلس النواب

المرور: 8 الآف مخالفة تجاوز سرعة على طريقى وادى النطرون والإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ضبطها 26643 مخالفة مرورية متنوعة، منها 8792 مخالفة تجاوز السرعات المقررة على طريقى "القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى، وادى النطرون ـ العلمين ".

يأتى ذلك بإشراف اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، فى إطار تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لضبط المخالفات المرورية لفرض الإنضباط المرورى وللحد من حوادث الطرق.

"تقصى حقائق البرلمان" تصل سوهاج وتعاين آثار السيول بساقلتة

وصل وفد لجنة تقصى الحقائق المشلكة من البرلمان إلى مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، لمعاينة آثار السيول التى هطلت الخميس الماضى وتسببت في خسائر كبيرة .

وتفقد وفد اللجنة المناطق المتضررة من السيول، بالكيلو 110 بطريق قنا سوهاج، وتبين انقطاع الطريق نتيجة انهيار ناتج عن السيول القادمة من سوهاج، ما تسبب فى انقلاب أتوبيسين ومصرع 13 شخص تم انتشال جثثهم.

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس غينيا الإستوائية

التقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ قليل ، تيودورو أوبيانج نائب رئيس غينيا الإستوائية بحضور وزيرة الهجرة وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

مصلحة السجون: خروج 203 سجناء بالعفو والإفراج الشرطى

عقد قطاع مصلحة السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.

فتح الصالة الرئاسية استعدادا لمغادرة رئيس سنغافورة

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، أبوابها استعدادا لمغادرة الرئيس السنغافورى تونى تان الى بلاده وذلك بعد زيارته للقاهرة التى استمرت خمسة أيام التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك وسط استعدادات أمنية مكثفة .

وقد عقد الرئيس السنغافورى عدة لقاءات كان ابرزها لقائه مع المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة، وبحث الرئيس السنغافورى سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى شتى القطاعات الاقتصادية والسياسية والثقافية .

حماية المستهلك : تحرير سعر الصرف سيقضى على السوق السوداء

أكد اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف ، ستقضى على السوق السوداء للعملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار .

وقال يعقوب ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، إن الفترة الماضية شهدت تكالب البعض لتجميع الدولار على اعتبار أنه سلعة وليس وسيلة، مشيرا إلى أن قرارات المركزى سوف تساهم فى ضبط الأسواق الى حد كبير، وسوف توقف الزيادات التى كان يفرضها بعض المستوردين على السلع بدون وجه حق .

مؤتمر صحفى لمحافظ البنك المركزى عصر اليوم بمجلس الوزراء حول سعر الصرف

يعقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بعد قرار البنك المركزى بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب.

لجنة العفو الرئاسى: حالات المحبوسين على ذمة قضايا الإخوان تحتاج فحص

أكد النائب طارق الخولى ، عضو مجلس النواب و عضو لجنة العفو الرئاسى ، أن اللجنة حددت معايير اختياراها للمحبوسين، ليكون المقام الأول للطلبة ثم الفتيات ويليها أصحاب قضايا النشر ، مشددا أن اللجنة ستنظر فى قضايا الحبس الاحتياطى ومن لم يصدر ضده أحكام نهائية، ومن لم يتورط فى عنف أو تخريب .

البنك المركزى: لم نحدد بعد حجم العطاء الاستثنائى.. وبدء اجتماع قيادات البنوك

قال مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتحدد بعد حجم العطاء الاستثنائى للبنوك، مؤكدًا أنه ينعقد الآن اجتماع مع قيادات البنوك، مع محافظ البنك المركزى.

وكان البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.

لليوم الثالث..الجيش يواصل توزيع مواد غذائية بنصف الثمن

تستمر القوات المسلحة المصرية ، لليوم الثالث على التوالى ، فى توزيع عبوات غذائية بنصف الثمن، وذلك بـ25 جنيه للعبوة الواحدة بدلا من 50 جنيها ، وتحتوى العبوة على (1) كيلو جرام من السكر والأرز والفول و(3) أكياس مكرونة، إضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاى.

ويبدأ التوزيع الساعة الحادية عشر صباحا فى ميدان ليلة القدر بمدينة السادس من أكتوبر والحى الأول بالشيخ زايد ومدينة الفردوس، ومدينة حلوان (بجوار القسم القديم)، ومنطقة بولاق الدكرور، كما يبدأ التوزيع فى الثانية العشر ظهرا فى حى شرق وغرب بمدينة شبرا الخيمة، بالإضافة إلى منطقة المطرية وعين شمس.

خبير اقتصادى أمريكى لـ"اليوم السابع": "التعويم" أفضل قرار اتخذته مصر منذ عامين.. والقاهرة تستعد لسلسلة من المشروعات خلال أشهر.."باتريك ور" : الصناعات التصديرية مثل النسيج والملابس ستشهد انتعاشة سريعة

قال باترك ور، صحفى بارز وخبير فى الشئون الاقتصادية فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن قرار تعويم الجنيه أفضل خبر للاقتصاد المصرى منذ عامين على الأقل، مرحبا بقرار البنك المركزى لتخفيض العملة المحلية بشكل كبير.

الداخلية تشل يد الإرهاب قبل 11/ 11.. الأمن يسقط 10 خلايا إرهابية خططت لتنفيذ تفجيرات بالعاصمة والمحافظات وتهريب السلاح لسيناء.. الأمن الوطنى يجمع معلومات عن الإرهابيين وقوات الأمن تداهم أوكارهم

ضربات أمنية متتالية من وزارة الداخلية للجماعات الإرهابية قبل 11 نوفمبر لشل يد الإرهاب وتحقيق الأمن والحفاظ على الوطن وصون مقدراته، حيث نجحت الأجهزة الأمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، فى الكشف عن 10 خلايا إرهابية فى عدة أماكن متفرقة، كانت تخطط لأعمال عنف خلال 11/11.

مختارات من " برلمانى "

البرلمان يساند الحكومة فى "تعويم الجنيه"

فى خطوة انتظرها المستثمرون وكبار المصنعين، أعلن محافظ البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، الأمر الذى نال استحسانا وتأييد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.

نص مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل تحت القبة

ينشر "برلمانى" مشروع قانون تحت القبة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005، والمقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وأكثر من 60 نائبًا، بعد إحالته من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنه مشتركة من لجنتى الشؤون الاقتصادية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب.

مصطفى بكرى: طارق عامر عليه الحضور فى أول جلسة برلمانية لشرح تداعيات "تعويم الجنيه"

أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن تعويم الجنيه مغامرة ليست هينة، وقد تؤدى لارتفاع ضخم فى الأسعار، مطالبًا بضرورة أن يأتى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إلى البرلمان لشرح الآثار الخطيرة المترتبة على ذلك، و"لا بد من حضوره فى أول جلسة للمجلس ليقول لنا ويوضح السياسة النقدية فى ضوء تحرير سعر الصرف".

مختارات من " فيديو 7"

بالفيديو.. ننشر أسعار البنك المركزى لصرف الجنيه أمام العملات بعد التعويم

بعد التعويم الكامل للجنيه المصرى، ينشر "اليوم السابع"، أسعار العملات طبقًا للبنك المركزى المصرى.

قال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

بالفيديوجراف.. شاهد فى دقيقة.. لمواجهة ذوبان السكر.. ماذا فعلت الحكومة؟

فى ظل تباين سعر السكر ما بين ارتفاع شديد فى السوق الحر والسعر على البطاقة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، نظرًا لنقص المعروض، وحدوث حالة من التخبط، تمثلت فى توقف شركات السكر التابعة للحكومة عن ضخ الكميات لمصانع التعبئة وصغار التجار لفترة من الزمن، لذا تم اتخاذ عدد من القرارات لمعالجة الأزمة نهائياً.

بالفيديو.. تعطل حركة المرور بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بسبب الأمطار

شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة وسط غيوم كثيفة على معظم مدن محافظة الإسكندرية والطرق المؤدية إلى رشيد والبرلس، مما أدى لتعطل حركة المرور بالطريق.