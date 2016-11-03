بالصور.. وزير الإسكان ومحافظ الغربية يسلمان عقود 3547 وحدة للمستحقين

سلم الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم الخميس، عددًا من عقود 3547 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي لمستحقيها بمحافظة الغربية.

وقال مدبولي – وفقًا للبيان الصادر اليوم – “في محافظة الغربية، تم الانتهاء من تنفيذ 3547 وحدة بالإسكان الاجتماعي، موزعة كالتالي: 1238 وحدة بكفر الزيات، 865 وحدة بالمحلة، 552 وحدة بطنطا، 500 وحدة ببسيون، 180 وحدة بزفتى، 102 وحدة بسمنود، 80 وحدة بالسنطة، و30 وحدة بقطور، بينما يجري الإعداد لطرح تنفيذ 288 وحدة أخرى”.

وأكد أن الوحدات كلها كاملة التشطيب، 3 غرف وصالة، على مستوى عال من الجودة، وتم تركيب عدادات المياه والكهرباء بها قبل التسليم.

وأعرب مدبولي، عن سعادته بوجوده بين المواطنين الفائزين بوحدات الإسكان الاجتماعي قائلًا:” أشعر بالسعادة وسط أهالينا من محدودي الدخل والشباب، الذين يحصلون على وحداتهم السكنية، بهذا المشروع الضخم، الذي أصبح واقعًا في كل بقعة على مستوى الجمهورية، فالأسبوع قبل الماضي كنت أسلم وحدات في محافظة الشرقية، واليوم في الغربية، والأسبوع المقبل سنسلم وحدات في الصعيد، وأؤكد أن كل من تقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي، وانطبقت عليه الشروط سيحصل على وحدة سكنية”.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع الإسكان لا يحقق هدف توفير الوحدات لمستحقيها من محدودى الدخل والشباب، لتحقيق العدالة الاجتماعية فقط، ولكنه أيضا يوفر الآلاف من فرص العمل لشبابنا، ولشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فنحن لدينا حاليا ما يزيد على نصف مليون وحدة فى مراحل تنفيذ مختلفة، توفر حوالى مليونى فرصة عمل.

وأعلن الوزير أنه تمت الموافقة فى مجلس الوزراء على أن يتقدم المواطنون للحجز فى الإسكان الاجتماعى بالمحافظات التى ولدوا ويعملون بها، وبها محل إقامتهم، أو بالمحافظات المجاورة أيضا، وهذا القرار سيحل مشكلة بعض المحافظات التى بها ندرة فى الأراضى الفضاء، مثل الغربية، مؤكداً استعداد الوزارة للبناء على أى أرض توفرها المحافظة، وأيضا مستعدون لو توافرت أراضى ملك الأوقاف بأى محافظة سنبنى عليها وحدات إسكان اجتماعى، ونعوض الأوقاف بأراض مثيلة بالمدن الجديدة.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعداد الوزارة حالياً لطرح نحو 20 ألف وحدة بنظام الإيجار، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، للمواطنين الأقل دخلاً، الذين يقل دخلهم عن 1500 جنيه، وذلك بخلاف الـ6 آلاف وحدة التى يتم الحجز بها حاليا، وحتى 15 نوفمبر الجارى.

وتطرق وزير الإسكان للحديث عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، قائلا: كان لدينا حوالى 1500 مشروع مفتوح فى هذا القطاع، ولكنها متوقفة، ووضعنا خطة وأولوية لهذه المشروعات، وخلال العامين الماليين القادمين سننتهى من كل هذه المشروعات، وستدخل الخدمة، مشيرا إلى أن هناك 893 قرية منها يتم استكمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بها حاليا.

وعلى هامش الزيارة، قال الوزير: يجرى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل: مشروع المأخذ البديل لمحطة مياه بسيون (51ألف م3/يوم)، بتكلفة 15 مليون جنيه، حيث يجري التجهيز للبدء في تجارب التشغيل، ومشروع استكمال شبكات محطة مياه المحلة الكبرى (17ألف م3/يوم)، بتكلفة 75 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات محطة مياه سمنود (51 ألف م3/يوم)، بتكلفة 275 مليون جنيه، ومشروع استكمال شبكات محطة مياه السنطة، بتكلفة 350 مليون جنيه، وقد دخلت المحطة للخدمة، ومشروع محطة مياه قطور والشبكات جزئياً، بتكلفة 250مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات قريبا.

وبخصوص مشروعات الصرف الصحى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تسليم محطتي الرفع ويجرى استكمال الشبكات بمشروع استكمال شبكة صرف صحي ميت عساس والناوية، بتكلفة 60 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه قريبا، ويجري التسليم لمشروع صرف صحي أبو صير بنا، وجزئياً للشبكات، بتكلفة 22 مليون جنيه، ويجري التجهيز للتسليم الابتدائي للصرف الصناعي ضمن مشروع توسعات محطة صرف صحى المحلة الكبرى والصرف الصناعي، بتكلفة 700 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مارس 2017، ويجرى تسليم مشروع صرف صحي الناصرية، بتكلفة 27 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي سندسيس، بتكلفة 26 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ مشروع استكمال شبكات محطة صرف صحى زفتى (20 ألف م3 / يوم)، بتكلفة 16 مليون جنيه، ويواجه المشروع نزاعاً قضائياً لموقع محطة رفع سندبسط، وسيتم الانتهاء من تنفيذه مارس2017، كما يجرى تنفيذ مشروع صرف صحي العمة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي بنا أبو صير، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي شبرا قالوج، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الثعبانية، بتكلفة 11 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الانشاء الحديثة، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي منية المباشرين، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي الفرستق(استكمال محلة اللبن)، بتكلفة 32 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي شوبر، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي شقرف، بتكلفة 15مليون جنيه، ومشروع محطة المعالجة بالشهيدي، بتكلفة 46 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات مارس 2017.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يجرى أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي منية ابيار، بتكلفة13 مليون جنيه، ومشروع قصر نصر الدين الفرعية، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع استكمال صرف صحى دماط، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي القصالي، بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي بطنية والقيصرية، بتكلفة 18 مليون جنيه، ومشروع استكمال محطة رفع ميت الخير ضمن مشروع صرف صحي قرانشو، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات خلال الاسابيع المقبلة، ومشروع صرف صحي ابشواي الملق، بتكلفة 40 مليون جنيه، وسيتم سحب الأعمال من الشركة فى حال عدم التزامها بنهو الأعمال فى المواعيد المحددة، ومشروع صرف صحي كفر المنصورة والهلاوي، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي أبو الجهور، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وقد تم نهو العقد الأصلي ويجري استكمال أعمال المشاركة المجتمعية بالمشروعين، وسيتم الانتهاء من تنفيذهما قريبا، ومشروع صرف صحي محلة خلف، بتكلفة 9ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه سبتمبر 2017، ومشروع صرف صحي كفر الجزيرة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه خلال الاسابيع القادمة، ومشروع صرف صحي كفر السنادية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذه مارس 2018، مشيرا إلى أنه لم يتم استلام مواقع محطات الرفع بالمشروعات الـ3.

وأضاف: يجرى أيضا تنفيذ مشروع صرف صحي كفر حجازى، بتكلفة 24مليون جنيه، ومشروع صرف صحي العزيزية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي لومانة، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الرجدية، بتكلفة 16 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الجميزة، بتكلفة 13 مليون جنيه، ومشروع إعادة تأهيل محطة صرف صحى طنطا المرحلة الأولى والثانية، بتكلفة 15 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات يونيو 2017، ومشروع صرف صحي كفر القصار، بتكلفة8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي الجايرية – القيراطية – كفر العبايدة، بتكلفة 25 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي كفر فيالة، بتكلفة8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي الكمالية، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي عطاف، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي كفر الشيخ على، بتكلفة 8 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي ميت حبيب، بتكلفة 12 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي أبيج، بتكلفة 10ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي كفر أبو جندي، بتكلفة 15 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي النمكية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي كفر حسين وكفر السحمية، بتكلفة 13 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات سبتمبر 2017، ومشروع صرف صحي كوم مهنا، بتكلفة 4 ملايين جنيه، ومشروع صرف صحي شبرا بابل، بتكلفة63 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذهما ديسمبر 2017، ومشروع توسعات محطة صرف صحى سمنود وكفر الصارم، بتكلفة 85 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الشين – صرد – خياطة – العتوات، بتكلفة 95مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بلقينا، بتكلفة 19 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي دلبشان، بتكلفة 40 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات مارس 2018، ومشروع صرف صحي ششتا وكفر ششتا، بتكلفة 15 مليون جنيه، ويواجه المشروع تحدى عدم استلام الموقع من هيئة الأوقاف، ونهو اجراءات شراء أرض المعالجة من هيئة الأوقاف، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه ديسمبر 2017، ومشروع صرف صحي ميت هاشم، بتكلفة 10 ملايين جنيه، ولم يتم صدور قرار التخصيص لموقع محطة الرفع، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه سبتمبر 2017.