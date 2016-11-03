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مقتل 10 أشخاص في قصف على ريف إدلب الشرقي

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مقتل 10 أشخاص في قصف على ريف إدلب الشرقي مقتل 10 أشخاص في قصف على ريف إدلب الشرقي

قصف – أرشيفية

ذكر المرصد السوري، اليوم الخميس، أن 10 أشخاص قتلوا في قصف للطائرات الحربي على ريف إدلب الشرقي.

وأوضح المرصد، أن طائرات حربية قصفت فجر اليوم مناطق في مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، فيما قصفت قوات النظام فجر اليوم مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي ، ما أسفر عن سقوط جرحى.

وأضاف أن عشرة أشخاص، بينهم طفلة و4 مواطنات، قتلوا جراء قصف للطائرات الحربية على مناطق في بلدة سراقب الواقعة بريف إدلب الشرقي، مشيرُا الى أن عدد القتلى قابل للزيادة لوجود جرحى بحالات خطرة.

وفي محافظة حمص، قصفت قوات النظام عند منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس مناطق في قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي بقذائف الهاون ، دون أنباء عن إصابات.

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