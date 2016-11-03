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بالصور.. كهرباء أسيوط تغطى الأسلاك العارية لتجنب مخاطر السيول

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بالصور.. كهرباء أسيوط تغطى الأسلاك العارية لتجنب مخاطر السيول بالصور.. كهرباء أسيوط تغطى الأسلاك العارية لتجنب مخاطر السيول

>أسيوط - هيثم البدرى

قامت كهرباء حى شرق، صباح اليوم الخميس، بتوزع المهندسين والعاملين بالكهرباء على الشوارع والميادين التابعة للحى، وذلك لتغطية الأسلاك العارية وعزلها بالعوازل البلاستيكية، تجنبا لما حدث من صعق كهربائى خلال أيام الأمطار الماضية بمحافظة أسيوط، والتى راح ضحيتها 3 أشخاص .

 

ومن جهته قال جوزيف ألفى رئيس قسم الكهرباء بحى شرق، إن كهرباء الحى صدرت إليها توجيهات من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والمهندسة منار كامل رئيسة حى شرق، بتغطية فتحات أعمدة الإنارة بكافة شوارع الحى، وعزل الأسلاك العارية تجنبا لمخاطر السيول وعبث الأطفال، وأنه جار فحص كافة الأعمدة تجنبا لحدوث أى مخاطر للمواطنين، وخاصة مع وجود أنباء عن سقوط مرة أخرى للأمطار ومنعا لحدوث مكروه للأطفال أثناء مرورهم بجوار الأعمدة .

 

 

 


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