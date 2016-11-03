ندوات للتوعية المرورية والصحة العامة بمدارس أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بالتنسيق وإدارة المرور بمديريتى الأمن والصحة بالمحافظة ندوات توعية بالصحة العامة وقواعد المرور والدفاع المدنى بعدد من مدارس المحافظة.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة لتربية والتعليم بأسيوط إن السلامة المرورية مطلب بالغ الأهمية في حياتنا اليومية ، ويجب عينا جميعا المساهمة في النهوض بالوعي المروري ، ونشر مفاهيم السلامة المرورية باعتبارها مسئولية الجميع.

وأشار صلاح إلى أن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط يشددعلى ضرورة التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية وذلك لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بمدارس المحافظة خاصة في مجالات المرور والحماية المدنية والصحة العامة وذلك بعقد ندوات ومحاضرات علمية وتثقيفية للطالب والمعلم على السواء ,بهدف توعية الطلاب بقواعد المرور وأهمية إحترام إشارات المرورمن خلال شرح قواعد وآداب المروروتعليم الطالب المبادئ الصحيحة للتعامل مع المركبات في كيفية الصعود إليها والنزول منها ، وكيفية التصرف أثناء العبور في أماكن غير مناسبة ،كما تتضمن المحاضرات أيضا شرح لأهمية ثقافة الحماية المدنية بالنسبة للمجتمع للحد من الحرائق بينما ستناقش محاضرات التوعية الصحية التعليمات الخاصة للشئون الوقائية للطلاب وكيفية حمايتهم من الأمراض، ومراقبة الأغذية.

وأوضح محمد عبد المعتمد مدير إدارة الأمن بالمديرية أنه تم التواصل مع إدارتى المرور والحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط لتنفيذ الندوات ، والمحاضرات العلمية والتثقيفية في 33 مدرسة على مستوى المديرية مشيرا إلى أن محاضرات التوعية بقواعد المرور والحماية المدنية سيلقيها ضباط من الإدارتين بينما تم التواصل مع مديرية الصحة لإلقاء محاضرات التوعية الصحية وسيلقىها قيادات مديرية الصحة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة وذلك لرصد الأمراض ,ودور الإدارات الصحية فى كيفية معالجة الطلاب وكذلك عزل الأطفال المصابة بالأمراض مشيدا بالتعاون الملموس بين كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.