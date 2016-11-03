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تأجيل دعوى بطلان قرار حل مجلس اتحاد الجمباز لـ 20 نوفمبر

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تأجيل دعوى بطلان قرار حل مجلس اتحاد الجمباز لـ 20 نوفمبر تأجيل دعوى بطلان قرار حل مجلس اتحاد الجمباز لـ 20 نوفمبر

>كتب حازم عادل

 

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس  وبسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد، إلى 20 نوفمبر الجارى، دعوى اقامها طارق نجيدة المحامى، بصفته وكيلا عن لمياء محمد رشدى رئيس الاتحاد المصرى للجمباز، ويطالب خلالها ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر فى 20 مايو الماضى بحل مجلس ادارة اتحاد الجمباز، وتعيين لجنة مؤقتة لادارة شئون الاتحاد لمدة سنة او لحين انتخاب مجلس جديد للاتحاد بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

 

واختصمت الدعوى رقم 84236 لسنة 70 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، حيث ذكرت الدعوى ان لمياء محمد رشدى تم انتخابها من الجمعية العمومية فى سبتمبر 2012 رئيس للاتحاد المصرى للجمباز، وفوجئت في يوليو الماضى بقرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس ادارة الاتحاد .

 

 


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