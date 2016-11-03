المنتخب العسكري يستدعي ثلاثي الأهلي قبل مباراة غانا

استدعى محمد عمر المدير الفني للمنتتخب العسكري ثلاثي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محمد نجيب ووليد سليمان وحسام عاشور للانضمام إلى المنتخب خلال فترة توقف الدوري المقبلة.

> ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب الوطني يوم 6 نوفمبر، استعدادًا لمباراة غانا المقرر إقامتها يوم 13 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب في ثاني جولات تصفيات مونديال روسيا 2018.

> ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى خارج الديار أمام الكونغو بهدفين مقابل هدف.