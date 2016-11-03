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الجبلاية توافق على عرض مودرن انترناشيونال بتوريد أطقم سماعات اليكترونية للحكام

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الجبلاية توافق على عرض مودرن انترناشيونال بتوريد أطقم سماعات اليكترونية للحكام الجبلاية توافق على عرض مودرن انترناشيونال بتوريد أطقم سماعات اليكترونية للحكام

قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة الموافقة على العرض المقدم من شركة مودرن انترناشيونال جروب بتوريد أطقم سماعات اليكترونية للحكام ( Referees Communication system ).

وكان اتحاد الكرة قد ناقش ثلاثة عروض من ثلاثة شركات مختلفة لتوريد السماعات الخاصة بالحكام وقرر الموافقة على عرض شركة مودرن خاصة بعدما تقدمت الشركة بتوريد سماعات اليكترونية هولندية الصنع على احدث طراز اوروبي ومعتمدة من الاتحاد الاوروبى والاتحاد الدولى لكرة القدم .

وتستخدم السماعات التى تعاقد عليها الاتحاد المصري في العديد من الدول والاتحادات الاوروبية المتقدمة كرويا وعلى راسها الاتحاد الهولندى لكرة القدم ويستخدمها فى الدورى الهولندى بالاضافة للدورى السويدى والدانماركى والسلوفاكي والاسترالي .

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