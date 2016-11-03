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محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية التابع للقوات المسلحة بمدينة بنها

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محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية التابع للقوات المسلحة بمدينة بنها محافظ القليوبية يفتتح معرض السلع الغذائية التابع للقوات المسلحة بمدينة بنها

عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية – أرشيفية

افتتح عمرو عبد المنعم إبراهيم، محافظ القليوبية، معرض السلع الغذائية بمدينة بنها، التابع للقوات المسلحة.

ياتي ذلك في إطار جهود محافظة القليوبية بالتعاون مع القوات المسلحة، لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار، وجشع التجار عن طريق طرح السلع الأساسية  للمواطنيين بأسعار مناسبة تناسب احتياجتهم وظروفهم.

وتفقد إبراهيم – خلال الافتتاح – المعارض وما تضم من أجنحة تعرض السلع الأساسية  بأسعار مخفضة عن سعر السوق.

وأشاد المحافظ – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس –  بما شاهده في أجنحة المعرض من توافر كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بكميات كبيرة تلبي احتياجات المواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكد إبراهيم، أن المعرض يعكس إيمان والقوات المسلحة  بأن الحفاظ على السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطن يأتي على رأس أولوياتهم.

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