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إغلاق مئات المدارس فى إقليم كشمير بالهند بسبب قصف عنيف

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إغلاق مئات المدارس فى إقليم كشمير بالهند بسبب قصف عنيف إغلاق مئات المدارس فى إقليم كشمير بالهند بسبب قصف عنيف

ارشيفية

أمرت السلطات فى الشطر الهندي من إقليم كشمير مئات المدارس بإغلاق أبوابها عقب أيام من القصف العنيف فى المناطق القريبة من الحدود مع باكستان.

وذكرت “أيه بي س” الأمريكية اليوم الخميس، أن ما يقرب من 300 مدرسة أغلقت أبوابها هذا الأسبوع بعد تصاعد وتيرة إطلاق النار عبر الحدود بين القوات الهندية والباكستانية، والذى تسبب فى مقتل 14 مدنيا خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين.

وأشارت الشبكة إلى أن العديد من المدارس فى المنطقة المتنازع عليها مع باكستان كانت قد اغلقت ابوابها بالفعل منذ الاحتجاجات المناهضة للهند التى اندلعت فى يوليو الماضى وخلفت 90 قتيلا على الأقل.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنه تم إضرم النيران فى 26 من المبانى المدرسية خلال الاحتجاجات، وأنه يجرى التحقيق فى هذه الحوادث الجنائية.

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