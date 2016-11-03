الجيش اليمني يعلن مقتل قائد حوثي في غارة للتحالف العربي

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل قائد عسكري رفيع في جماعة “أنصار الله” الحوثي، بغارة جوية للتحالف العربي، مطلع الأسبوع الجاري.

وكانت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية قد شنت السبت الماضي، ثلاث غارات على مبنى إدارة أمن مديرية الزيدية، شمالي مدينة الحديدة، غربي اليمن، وأدى ذلك إلى مقتل 65 شخصًا بينهم سجناء مدنيين.

وقالت قيادة التحالف إنها استهدفت مقرًا أمنيًا للحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفقًا لوكالة الأناضول.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة – تابع للقوات الحكومية – في بيان له عن مصدر عسكري في المنطقة ذاتها لم يسمه، القول إن قائد اللواء الثاني حرس حدود، التابع للحوثيين وقوات صالح، العميد عبدالرحمن الخالد، قُتل في غارة جوية للتحالف.

ولفت المصدر العسكري إلى أن عدداً من القيادات الميدانية والعسكرية للحوثيين، قتلوا أيضاً، في الغارات الجوية التي استهدفت اجتماعاً لهم في مقر أمن مديرية الزيدية، من دون تحديد اليوم الذي شهد الغارة بالضبط.

وأشار إلى أن “الخالد التحق بجماعة الحوثيين، منذ وقت مبكر مطلع العام 2011، وانضم إليهم علناً وقد تدرج في المناصب القيادية العسكرية منها قائد لواء حجة وقائد محور الملاحيظ ورئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة وآخرها قائد اللواء الثاني حرس حدود”.

ميدانياً، قال المركز الإعلامي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن القوات الحكومية تصدت لهجوم واسع النطاق شنه الحوثيون وحلفائهم، على مواقع المقاومة في محيط مدينة ميدي بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وأضاف أن معارك عنيفة دارت بين الطرفين استمرت ثلاث ساعات، تكبّد فيها الحوثيون خسائر كبيرة.

وبين المركز أن مدفعية التحالف العربي والقوات الحكومية دمرت منصة صواريخ كاتيوشا تابعة للحوثيين في مدينة حرض القريبة من ميدي، و3 عربات مدرعة.