البنك الأهلى يرفع الفائدة على الشهادة البلاتينية إلى 16% وشهادة جديدة بـ20%

أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك طرح شهادات بلاتينية بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، كما قام برفع أسعار الشهادات البلاتينية لمدة ثلاث سنوات ليصبح العائد السنوي 16% يصرف كل شهر.

وقال عكاشة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن قرارات البنك المركزي إيجابية، وستنعكس على الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية موضحًا أن الانهيار الذي حدث في الدولار أمس يؤكد أن السوق السوداء هشة، وتكبد المضاربون على الدولار خسائر كبيرة بسبب المضاربة.

وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يعمل على مساندة المدخرين والاقتصاد لهذا طرح شهادات بعائد مميز لمواجهة ارتفاع الأسعار، والحد من التضخم.