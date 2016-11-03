بالصور.. «واحدة واحدة» أحدث عروض «مسرح مصر» على «MBC» الجمعة

تعرض قناة “MBC مصر” – وسط نجاح جماهيري ضخم – غدًا الجمعة، مسرحية “واحدة واحدة” في أحدث عروض الموسم الجديد من مسرحيات فرقة “مسرح مصر”.

“واحدة واحدة” تدور أحداثها في إطار إجتماعي حول أسرة لديها ثلاثة أبناء يحاولوا الهجرة خارج مصر، فيما يحاول أهلهم منعهم مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويُشارك الفنان أشرف عبد الباقي، في بطولة العرض المسرحي، مجموعة كبيرة من النجوم الشباب الذين ارتبط بهم الجمهور، وينتظرهم مستقبل واعد، ومنهم:” علي ربيع، مصطفى خاطر، كريم عفيفي، دينا محسن – ويزو – إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي، وإبرام سمير”.

كما يشارك كل من :”حامد محمد، محمد أنور، محمد توب، بيشوي طاهر، عمر متولي، محمد أسامة – أس أس – حمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد”.

يتواصل عرض مسرحيات فرقة “مسرح مصر”، جماهيريًا على خشبة مسرح “جراند تاور” بجاردن سيتي أيام الخميس، الجمعة، والسبت من كل أسبوع بالتزامن مع عرضها عبر الشاشة مساء كل جمعة على شبكة قنوات “MBC مصر”.