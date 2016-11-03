تحصين 4 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والجدري بأسيوط

قدمت فروع الإدارة البيطرية والزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بقرى مراكزمحافظة أسيوط، الخدمات المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة والرقعة الزراعية.

وأضافت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن إدارة الطب البيطري بالساحل قد قامت بتحصين 4010 رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، و 6 آلاف طائر من انفلونزا الطيور بالإضافة إلى 100 رأس آخرى بلقاح جدري الماشية.

وأشارت إلى علاج 142 حالة رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والجمال فضلاً عن المرور على محلات الجزارة واللحوم المجمدة ولحوم المستشفيات بالإضافة إلى إعدام 40 كلبًا ضالا باستخدام مادة الإستركين.

وأوضحت رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إنه تم علاج 38 حالة تناسلياً، وتلقيح 225 تلقيحاً صناعياً، وتنظيم 10 ندوات إرشادية بمقر الجمعيات عن إنفلونزا الطيور عن الحمى القلاعية بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بالمركز، مشيرة إلى ذبح 169عجلا بقريا وجاموسي بمجزري ساحل سليم والخوالد بالإضافة إلى التأمين على 10 رؤوس ماشية ضد المخاطر، وتسجيل وترقيم 187 رأس آخرى ضمن المشروع القومي للتسجيل والترقي.