"تقصى حقائق البرلمان" تصل سوهاج وتعاين آثار السيول بساقلتة

سوهاج محمود مقبول

وصل وفد لجنة تقصى الحقائق المشلكة من البرلمان إلى مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، لمعاينة آثار السيول التى هطلت الخميس الماضى وتسببت في خسائر كبيرة .

وتفقد وفد اللجنة المناطق المتضررة من السيول، بالكيلو 110 بطريق قنا سوهاج، وتبين انقطاع الطريق نتيجة انهيار ناتج عن السيول القادمة من سوهاج، ما تسبب فى انقلاب أتوبيسين ومصرع 13 شخص تم انتشال جثثهم.

وأجمع النواب على وجود قصور واضح فى أداء الأجهزة التنفيذية ناتج عن ضعف فى الامكانيات، وحملوا هيئة الإسعاف بمحافظة قنا مسئولية التأخر فى نقل الجثث من مكان الحادث إلى المستشفيات.

وفى سياق متصل تواصل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمالها فى إنشاء طريق جديد بديلا للأول الذى انهار بفعل السيول.