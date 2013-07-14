عصير الليمون مفيد فى الصيام والعرقسوس مفيد لمن يعانون من قرحة المعدة

أكدت الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى أستاذة العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، أن العصائر الطبيعية والمشروبات الشعبية أفضل بكثير من المشروبات الغازية والمعلبات من العصائر، ومنها على سبيل المثال التمر هندى والخروب والكركديه والليمون وعلى القائمة الرئيسية للعصائر عصير الليمون على أن يتم تحضيره باستعمال "الخلاط" بكل ما فيه بالقشر باستخدام الثمرة كاملة، مشيرة إلى أن الفوائد الطبية تتركز فى قشر الليمون، لاحتوائه على مواد فلافونيدية ومواد كومارينية وفيتامين "ج" وهذه المواد لها تأثير كمضادات للأكسدة، كما أن لها تأثير قاتل للميكروبات، كما أنها تضفى الهدوء على الإنسان.

> ونصحت بتناول عصير الليمون بعد وجبة الإفطار، ويمكن إضافة أوراق النعناع على عصير الليمون، ويمكن عمله بتقطيع ثمار الليمون إلى قطع صغيرة وإضافة أوراق النعناع و"ضربها فى الخلاط"، موضحة أن الليمون عرف باستخدامه لعلاج ضعف الأوعية الدموية، وله تأثير مضاد للالتهابات وخافض للحرارة ومدر للبول، ولذلك فهو يستخدم فى حالات نزلات البرد وارتفاع درجات الحرارة والروماتيزم وداء الاسكربوط "نزيف اللثة"والتيفود واحتباس الماء فى الجسم، وتحتوى قشور الليمون على الفاهيدروكسى الذى يضفى الجمال والحيوية على جلد المرأة، وهو مضاد للأكسدة، مما يؤخر سن الشيخوخة كما أن له تأثير مضاد للميكروبات والفيروسات.

وقالت دكتورة سهام، إن إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى عصير الليمون مفيد فى الصيام فأوراق النعناع تحتوى على زيت طيارة غنى بمحتوياته من المنثول والمنثون وخلات المنتيل، مما يساعد على الهضم وطارد للغازات ومضاد للتقلصات، وبالتالى فينصح بتناول عصير الليمون بالنعناع بعد تناول وجبة الإفطار حتى يساعد على الهضم والتخلص من التقلصات.

أما العرقسوس، فهو من المشروبات المفيدة جدا ورخيص الثمن ومتوافر فى الأسواق، ومفيد فى الصيام ويحتوى على مادة صابولونية وفلافونيدية ومواد كومارينية ومواد سكرية ومادة الجليسرهيزين، والتى يفيد تناوله فى علاج قرحة المعدة والاثنى عشر، وهو مضاد للالتهابات ومنشط للجهاز المناعى ويفيد فى علاج احتقان الحلق وعلاج السعال أو الكحة، ومسكن للآلام ويفيد فى التهابات المفاصل والالتهابات الروماتيزمية، وهو مفيد فى الصيام بعد وجبة الإفطار.

وحذرت من أن يتناوله مرضى القلب وضغط الدم المرتفع حيث إنه يحتوى على أملاح الكالسيوم والبوتاسيوم لحمض "الجسرهتينك" والتى تؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء فى الجسم، فيؤدى إلى زيادة الوزن وقد تم إجراء دراسات بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، حيث أثبتت الدراسات الإكلينيكية على مرضى يعانون من بعض التهابات الفم المزمنة، وقد أثبتت النتائج الفاعلية الإيجابية لمستخلص العرقسوس، وله تأثير مضاد للميكروبات، كما تنصح مريض القرحة بتناول العرقسوس فى الصيام.