الإسماعيلي يستعد لإنبي بـ 20 لاعبًا

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أشرف خضر قائمة تضم 20 لاعبًا استعدادًا لمباراة إنبي والمقرر لها غدًا الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري العام .

وجاءت القائمة على النحو التالي لحراسة المرمى كلاً من : محمد عواد _ محمد مجدي

> لخط الدفاع : شريف حازم _ محمود متولي _ سامح عبد الفضيل _ محمد أبو المجد _ محمود حمد _ محمد عادل جمعة _ باهر المحمدي

> لخط الوسط : محمود عبد العزيز _ محمد فتحي _ حسني عبدربه _ عمر الوحش _ جبرين _ إبراهيم حسن _ عمرو عبد الفتاح _ خالد عيد .

> لخط الهجوم : بنهايني _ شكري نجيب _ أحمد الصعيدي .

> وتم إستبعاد كلاً من كريم بامبو وشريف عبد الفضيل وسعد حسني كما خرج عماد حمدي من القائمة لحصوله على الكارت الأحمر في المباراة الماضية وتم إستبعاد محمد صبحي لحين أن يتم تجهيزه .