بالفيديو.. نجاح مبهر لحملة «كلنا مصريين» للتبرع لضحايا رأس غارب

شاهد مقر جمعية “دنيا جديدة”، الذراع الإنساني والاجتماعي لقناة النهار، حالة من الزحام الشديد، بعد الاستجابة الكبيرة من المواطنين لدعوات التبرع لحملة “كلنا مصريين” التى تبنتها القناة لصالح ضحايا سيول “رأس غارب”.

أبدت الإعلامية ريهام سعيد، سعادتها وشكرها الشديد لتبنى رجل الأعمال علاء الكحكى، هذه المبادرة التى حققت نجاحًا كبيرًا وغير متوقع بتوفير الالاف من البطاطين وأطنان من المواد الغذائية وغيرها.

وقالت سعيد، خلال حلقة أمس من برنامجها ” صبايا الخير”، المذاع على قناة “النهار”، إن المبادرة نجحت في جمع عدد كبير من التبرعات والمساعدات ضمن حملة “كلنا مصريين” لمساعدة الأهالى المتضررين من أزمة السيول فى منطقة رأس غارب، مطالبة بضرورة تكاتف المصريين فى مشاركة أهالى وأسر ضحايا السيول فى همومهم وإعانتهم على تحمل الكارثة التى أصابتهم.

وأشارت سعيد إلى قوة وترابط أهالى رأس غارب فى محنتها التى رصدتها خلال زيارتها إلى تلك المدينة، مؤكدة تحمل شباب المدينة البواسل الكارثة ووقوفهم بجانب بعضهم البعض، ومنذ إطلاق حملة “كلنا مصريين” يوم الاثنين الماضى وحتى اليوم الخميس وهناك تفاعل كبير من المصريين وأهالى الخير حيث جمعت الحملة 2 مليون بطانية، وعدد كبير من الملابس والأغذية التى ملأت 3 مستودعات أسفل أحد العمارات السكنية فى ميدان لبنان.

وأضافت أنه يتواجد حاليا عدد كبير من الشباب المتطوعين للمشاركة فى عملية فرز التبرعات، والتى لم تقتصر على الأغذية فقط ولكن هناك مراتب وغسالات وثلاجات والعديد من الأشياء التى أتى بها أهل الخير من المصريين.

فيما وفر محافظ البحر الأحمر مكانا لتخزين التبرعات فور وصولها لإنهاء عملية الفرز، ومن ثم توزيع التبرعات على المتضررين، ومن المقرر أن تتجه الإعلامية ريهام سعيد وفريق الحملة إلى رأس غارب غدا الجمعة لتصل التبرعات لأهالى رأس غارب المتضررين من السيول.