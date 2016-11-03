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حسام البدري يعلن قائمة مباراة طنطا ويستبعد «متعب ونيدفيد»

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حسام البدري يعلن قائمة مباراة طنطا ويستبعد «متعب ونيدفيد» حسام البدري يعلن قائمة مباراة طنطا ويستبعد «متعب ونيدفيد»

حسام البدري – المدير الفني للنادي الأهلي

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة طنطا، المقرر لها غد الجمعة، ضمن الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز.
> وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
> شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل وأحمد فتحي ومحمد هاني وأحمد حجازي وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصبري رحيل وحسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية واكرم توفيق ووليد سليمان ومؤمن زكريا وميدو جابر وجونيور اجاي وعبد الله السعيد وجون انطوي وعمرو جمال وصالح جمعة

المستبعدين : حمدي زكي وباسم علي وحسين السيد ومروان محسن وعماد متعب وكريم نيدفيد

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