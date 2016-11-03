السندات الدولارية لمصر تقفز بعد تحرير سعر صرف الجنيه

قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق اليوم، الخميس، مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين، بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه.

وخفضت هذه الخطوة قيمة الجنيه 47.7% ليصل إلى سعر استرشادى يبلغ 13 جنيها مقابل الدولار، فى حين تقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية ثلاث نقاط مئوية.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التى جرى إصدارها العام الماضى ارتفعت 2.2 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلى 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.

وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إى.ام.بى.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس، وهو أضيق نطاق فى نحو شهر.

رويترز