تأجيل محاكمة «مبارك» في اتهامه بالاشتراك في قتل متظاهري 25 يناير لـ 2 مارس

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية القرن – موضوعيًا – في الشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 2 مارس.

وجاء قرار التأجيل، لتوفير مكان مناسب للمحاكمة، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، عضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، نافع فرغلي، نجاح موسى، كمال قُرني، محمد خير، محمد طاهر، هاني فهمي، أحمد البدري، أحمد قزامل، وسكرتارية عادل عبد المقصود، وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض، قضت – في قوت سابق – بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الـ 6 من تهم قتل المتظاهرين وبراءة “مبارك” ونجليه من تهم الفساد المالي.

> وألغت محكمة الجنايات، حكم براءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر موضوع .