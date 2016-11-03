تايلور سويفت تتصدر قائمة النساء الأعلى أجراً في مجال الموسيقى

تصدرت النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor swift قائمة النساء الأعلى أجراً في مجال الموسيقى بدخل بلغ 170 مليون دولار، حسب تقرير مجلة فوربس Forbes الأمريكية.

سويفت (26 عاماً) حطمت الرقم القياسي لجولات أمريكا الشمالية، بإيرادات بلغت أكثر من 200 مليون دولار في الشطر الأمريكي الشمالي من جولتها العالمية تحت عنوان (1989). وفي العام الماضي حلت المغنية المعروفة بأغان مثل Bad Blood في المركز الثاني بعد كايتي بيري Katy Perry بإيرادات قدرت بنحو 80 مليون دولار.

وحلت المغنية البريطانية أديل Adele (28 عاماً) صاحبة أغنية Hello في المركز الثاني بدخل بلغ 80.5 مليون دولار وهو أعلى دخل لها حتى الآن. واستمتعت أديل، التي أصبح ألبومها 25 أعلى الألبومات مبيعاً في العام 2015، بتواصل نجاحها بمبيعات الألبوم هذا العام وحققت ملايين الدولارات كل ليلة من حفلاتها اليومية.

ووفقا للمجلة، فقد جاءت مادونا Madonna، التي كانت أعلى النساء أجراً في مجال الموسيقى خلال العام 2013، في المركز الثالث هذا العام. وحققت جولتها الأحدث بعنوان (Rebel Heart) 170 مليون دولار ليصل مجمل دخلها على مدى مشوارها الفني إلى 1.4 مليار دولار.

وفي الأشهر الـ 12 المنصرمة حققت مادونا (58 عاماً) دخلاً بلغ 76.5 مليون دولار. وكان هذا أكثر بقليل من دخل ريهانا Rihanna التي حققت 75 مليون دولار وحصلت على جائزة عن منجزاتها مدى الحياة خلال حفل جوائز MTV Awards للأغاني المصورة في 28 أغسطس/آب.

وجاءت المغنية بيونسيه Beyonce، التي كانت أعلى النساء أجراً عام 2014 ، في المركز الخامس بمبلغ 54 مليون دولار.

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