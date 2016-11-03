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هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز CMA

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الخميس 03-11-2016 13:34

أقيم ليل أمس الإربعاء حفل توزيع جوائز CMA بدورته الـ50 في Bridgestone Arena في ناشفيل- تينيسي.
وقد حضر الحفل باقة من أهم نجوم العالم، حيث قدمت بيونسيه Beyoncé ، إلى جانب العديد من النجوم، عرضاً مميزاً في الحفل غنت فيه أغنية "Daddy Lessons" من ألبوم "Lemonade"، وقد شاركها الغناء على المسرح Dixie Chicks.
وقدم الحفل كل من كاري اندرود Carrie Underwood وبراد بايسلي Carrie Underwood للمرة التاسعة على التوالي.

وهذ لائحة بأهم جوائز الحفل:
أفضل كوميدي: Garth Brooks
أفضل مطرب: Chris Stapleton
أفضل موسيقي: Dann Huff
أفضل مطربة: Carrie Underwood
جائزة القمة : Kenny Chesney
أفضل فرقة : Little Big Town
أفضل ديو : Brothers Osbourne
أفضل ألبوم : Eric Church -- "Mr. Misunderstood"
أفضل فنان صاعد: Maren Morris
أفضل أغنية : Lori McKenna -- "Humble and Kind"
أفضل أغنية منفردة: Thomas Rhett -- "Die a Happy Man"
جائزة Willie Nelson: Dolly Parton
كليب: Chris Stapleton و Tim Mattia -- "Fire Away"
أفضل حدث موسيقي: Dierks Bentley و Elle King -- "Different for Girls"

 

 

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