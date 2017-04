هؤلاء هم الفائزون في حفل جوائز CMA

أقيم ليل أمس الإربعاء حفل توزيع جوائز CMA بدورته الـ50 في Bridgestone Arena في ناشفيل- تينيسي.

وقد حضر الحفل باقة من أهم نجوم العالم، حيث قدمت بيونسيه Beyoncé ، إلى جانب العديد من النجوم، عرضاً مميزاً في الحفل غنت فيه أغنية "Daddy Lessons" من ألبوم "Lemonade"، وقد شاركها الغناء على المسرح Dixie Chicks.

وقدم الحفل كل من كاري اندرود Carrie Underwood وبراد بايسلي Carrie Underwood للمرة التاسعة على التوالي.

وهذ لائحة بأهم جوائز الحفل:

أفضل كوميدي: Garth Brooks

أفضل مطرب: Chris Stapleton

أفضل موسيقي: Dann Huff

أفضل مطربة: Carrie Underwood

جائزة القمة : Kenny Chesney

أفضل فرقة : Little Big Town

أفضل ديو : Brothers Osbourne

أفضل ألبوم : Eric Church -- "Mr. Misunderstood"

أفضل فنان صاعد: Maren Morris

أفضل أغنية : Lori McKenna -- "Humble and Kind"

أفضل أغنية منفردة: Thomas Rhett -- "Die a Happy Man"

جائزة Willie Nelson: Dolly Parton

فيديو كليب: Chris Stapleton و Tim Mattia -- "Fire Away"

أفضل حدث موسيقي: Dierks Bentley و Elle King -- "Different for Girls"

