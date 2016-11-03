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آداب المنصورة تنظم المؤتمر التاسع عشر للآثاريين العرب

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آداب المنصورة تنظم المؤتمر التاسع عشر للآثاريين العرب آداب المنصورة تنظم المؤتمر التاسع عشر للآثاريين العرب

>الدقهلية شريف الديب

تنظم كلية الأداب بجامعة المنصورة مؤتمر هذا العام التاسع عشر للآثاريين العرب بقاعة المؤتمرات الكبرى بادارة الجامعة خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر ، تحت رعاية الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة والدكتور على رضوان رئيس الإتحاد العام للآثاريين العرب  والدكتور محمد محمد الكحلاوى الأمين العام للإتحاد العام للآثاريين العرب  وتنظيم الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ومقرر المؤتمر ويشارك فى فعاليات المؤتمر أكثر من مائة وخمسين باحث وباحثة من والعالم العربي

ويناقش المؤتمر قضية أثرية حول"البعد الدولى لقضية حقوق الملكية الفكرية للتراث الأنسانى بالوطن العربى(المسروق، والمنسوخ،  والمفقود)"وهى من القضايا الهامة التى تكشف اللثام عن مخاطر التنازل عن حقوق الملكية الفكرية لآثار الوطن العربى فى أوروبا وأمريكا والتصدى لأعمال النهب والسرقة بكافة أشكالها يحاضر فى هذا الموضوع الدكتور أحمد راشد.

كما يكرم الإتحاد العام للآثاريين العديد من العلماء والرواد والباحثين الذين تميزوا عن أقرانهم بما أنجزوه من بحوث متميزة.

 


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مصر 365

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