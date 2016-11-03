مركز معلومات التعليم بالقليوبية يحصد المركز الأول على مستوى المديريات

القليوبية - حسن عفيفى

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية حصول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية برئاسة السيد سعد الدبيس، مدير المركز، على المركز الأول على مستوى مديريات الخدمات بالمحافظة في إصدار نشرات المعلومات الربع سنوية سبتمبر 2016 والتي أصدرها المركز وتم تقييمها من خلال اللجنة المشكلة بمعرفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظ القليوبية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لفريق العمل بمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرارا مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل بالمديرية ورفع مستوى العملية التعليمية من خلال التحديث الدائم لمنظومة المعلومات التي تسهم في الانجاز السريع لمنظومة العمل.

من جانبه قال السيد سعد الدبيس، أن المركز حصل على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى المحافظة موجهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم على دعمه للمركز بالأجهزة والمعدات وبث الدافع لدى العاملين بكافة قطاعات المديرية لإنجاح منظومة العمل وإنجاز الأعمال بشكل جيد وسريع.

مضيفا انه تم استكمال تشكيل مراكز المعلومات بالإدارات التعليمية التى كانت تفقتقد الى متخصصين فى مجال المعلومات ودعم اتخاذ القرارا .