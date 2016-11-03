بالصور.. قيادات الشرطة تزور الضباط والجنود المصابين بالمجمع الطبى بالمعادى

قام وفد من قيادات وزارة الداخلية برئاسة اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، الخميس، بزيارة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود المصابين من قوات إنفاذ القانون الذين أصيبوا خلال المواجهات مع العناصر الإجرامية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بسيناء، ويخضعون حالياً لتلقى العلاج بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى .

ونقل الوفد تحية وتقدير اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وإعتزازه بالجهد الذى يبذله أبطال القوات المسلحة بجانب أشقائهم من رجال الشرطة المدنية من أجل حماية الوطن وصون مقدساته وبث الطمانينة فى نفوس المواطنين.

وأعرب الوفد عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة لإستكمال مهامهم المقدسة بالتعاون مع رجال هيئة الشرطة، مؤكدين أن القوات المسلحة والشرطة سيظلان دائمًا جناحى الأمن والإستقرار للأمة المصرية يضربون المثل فى العزيمة والعطاء والتضحية من أجل مصر .