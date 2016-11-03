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شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة أحمي علمي

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شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة أحمي علمي شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة أحمي علمي

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بإدارة المهام الخاصة اليوم الخميس مبادرة «أحمي علمي»، في إطار احتفالات الدولة بيوم العلم، وحفاظاً على رفعة العلم عالياً خفاقاً بأن يكون دائماً نظيفاً ومكوياً.

وأوضح المقدم ركن يوسف بن يعقوب مدير إدارة المهام الخاصة بالشرطة: أنها مبادرة شاملة وتتمثل في قيام الموظفين بالإدارة بتوزيع الأعلام على المنازل والمؤسسات والدوائر المحلية والحكومية بالإمارة، إلى جانب تنفيذ مهام أخرى باستمرار تتعلق في الحفاظ على علم الدولة من ناحية إزالة الأعلام غير المطابقة للمواصفات المطلوبة من حيث الشكل والرونق والبهاء والمظهر العام جراء تأثرها بعوامل التلف الناتجة من حرارة الشمس وظروف الطقس المختلفة، واستبدالها بأخرى جديدة.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت بعد ملاحظة أشكال العلم من خلال وضعه في مكان منزوٍ وغير مناسب وممزق ولونه باهت، بشكل يؤثر سلباً على مظهر الإمارة الحضاري ويعكس صورة لا تتناسب مع القيمة العالية لرمز الدولة ومعانيه الوطنية.

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