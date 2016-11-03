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محمد بن راشد يرفع علم الدولة عاليا

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محمد بن راشد يرفع علم الدولة عاليا محمد بن راشد يرفع علم الدولة عاليا

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي علم الدولة عاليا خفاقا فى حديقة زعبيل قبل ظهر اليوم وذلك بحضور ما يزيد عن 20 الف تلميذ وتلميذة من مدارس الدولة يمثلون نحو 120 جنسية من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة.

وقام سموه برفقة كريمته سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة ضرار بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات منظمة احتفالات يوم العلم  الى جانب عدد من كبارالمسؤولين  والفعاليات الوطنية .. برفع العلم الوطني على سارية يبلغ ارتفاعها 12 مترا فيما عزف السلام الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة.

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