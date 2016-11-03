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سحر نصر: 45 مليون يورو من إيطاليا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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سحر نصر: 45 مليون يورو من إيطاليا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سحر نصر: 45 مليون يورو من إيطاليا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي

بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، والقائم بأعمال السفير الإيطالي لدى القاهرة كاتاني ستيفانو، مجالات التعاون المشترك بين البلدين في إطار الرغبة المشتركة في توثيق التعاون التنموي المصري الإيطالي.

وناقشت الوزيرة مع الجانب الإيطالي، بمقر الوزارة التمويل الذي ستقدمه الإيطالية بمبلغ 45 مليون يورو لدعم الجهود المصرية التي تهدف إلى التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص جديدة للشباب، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تسمح بتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين وإيطاليا.

بدوره، أشار ستيفانو إلى حرص إيطاليا على مساعدة الشباب في دعم مشروعات توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، في إطار حرص بلاده على تعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

وبحث الجانبان أيضا زيادة التعاون في مجال برنامج مبادلة الديون، والذي يعد من أنجح نماذج مبادلة الديون التي تم تطبيقها مع شركاء مصر في التنمية، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات لمبادلة جزء من الديون المستحقة لإيطاليا على مصر، بما يسمح بتوفير متطلبات التنمية، ويجري حاليا العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات الشريحة الثانية للبرنامج بمبلغ 100 مليون دولار، والتي يتم في إطارها تمويل مشروعات في عدد من المجالات من بينها: التعليم والصحة والتدريب الفني والمهني والبيئة والآثار والزراعة والري.

وتطرق الجانبان إلى التعاون من خلال برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي وخطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير النظام المستدام للزراعة الآلية بمحافظتي المنيا والفيوم، واتفقا على المضي قدما نحو تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون المختلفة بين البلدين.

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