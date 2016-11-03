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بالصور.. المتحدث العسكري: تصفية 6 تكفيريين وضبط 4 مشتبهين بهم في سيناء

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قوات إنفاذ القانون

قوات إنفاذ القانون

واصلت قوات انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميداني مدعومة بعناصر الشرطة المدنية، استكمال العملية الشاملة حق الشهيد بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

واستمرت أعمال التمشيط والمداهمة – وفقًا لما ذكرته الصفحة الرمسية للمتحدث العسكري اليوم الخميس – لتفتيش (36) منطقة زراعات تستخدمها العناصر التكفيرية في الاختباء وتجهيز عملياتها الإرهابية بنطاق مدن العريش، رفح، والشيخ زويد بشمال سيناء، وبناءً على معلومات أمنية مؤكدة نجحت القوات في استهداف مجموعة من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.

وتمكنت من تصفية (6) من العناصر المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات، القبض على (4) آخرين من المشتبه بهم في محيط العمليات، ضبط بندقيتين آليتين ورشاش (14.5 ملم) وقاذف “آر بي جي”، و(3) أجهزة إشارة ومجموعة من الملابس العسكرية الخاصة بالعناصر التكفيرية .

وأسفرت المداهمات عن تدمير (4) سيارات، و(32) دراجة نارية تستخدمها العناصر التكفيرية في عملياتها العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية، وتدمير مخزن وقود وورشة لتصنيع الأسلحة، فضلًا عن اكتشاف وتدمير (6) عبوات ناسفة تم تجهيزها لاستهداف قوات إنفاذ القانون على محاور التحرك المختلفة .

وتواصل قوات إنفاذ القانون إحكام سيطرتها الأمنية الكاملة بمدن شمال ووسط سيناء وتعقب المجموعات الإرهابية والخارجين على القانون بهذه المناطق .

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