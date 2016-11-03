مصادر: النائب العام سلم نظيره الإيطالى تقريراً عن نتائج مكالمات ريجينى

كتب أحمد متولى

كشفت مصادر قضائية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن النائب العام المستشار نبيل صادق قدم لنظيره الإيطالى خلال الزيارة السابقة لروما ملف كامل، تضمن كافة المعلومات التى توصلت إليها النيابة العامة، ومستجدات التحقيق بشأن مقتل الباحث جوليو ريجينى.

كما سلم النائب العام تقريراً مفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التى رصدتها محطات شركات المحمول فى منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان.

وبحسب المصادر أكد النائب العام المصرى أن هناك معلومات تفيد بإبلاغ رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين شرطة القاهرة فى 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالى، وأن الشرطة أجرت بعدها تحريات حول أنشطته استمرت 3 أيام، وأسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومى.

وعن تورط تشكيل عصابى فى ارتكاب جريمة القتل، كشف المستشار نبيل صادق تفاصيل عامة حول العثور على أوراق "ريجينى" بمنزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، إلا أن أشار إلى أن الاتهامات الموجهة لأفراد العصابة ما هى إلا شكوك ضعيفة وفقا لما أسفرت عنه التحقيقات الرسمية.

يشار إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقات موسعة فى واقعة مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، منذ 9 أشهر عقب العثور على جثته ملقاة بطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير الماضى بعد اختفائه قبل ذكرى 25 يناير.

وكان النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، تسلم دعوة رسمية من النائب العام المساعد بروما، الدكتور سيرجيو كولايكو، للقاء نظيره الإيطالى فى شهر ديسمبر المقبل، لاستعراض آخر التطورات التى توصلت إليها النيابة العامة بشأن واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

واستقبل النائب العام المستشار نبيل صادق، وفد قضائى من النيابة العامة الإيطالية ترأسه سيرجيو كولايوكو، مساعد النائب العام بروما، داخل مكتبه بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون الثنائى المشترك بين النيابتين المصرية والإيطالية.

وتناول النائب العام خلال لقائه بالوفد الإيطالى، نتائج التحقيقات الخاصة بوفاة الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، بناء على طلب نيابة روما بالحصول على المستندات الخاصة بالمجنى عليه، التى عثرت عليها أجهزة الأمن المصرية فى 24 مارس الماضى.

وشدد الوفد الإيطالى على ضرورة استمرار التواصل والتعاون بين القاهرة وروما، وتلبية دعوة النائب العام الإيطالى الموجهة للمستشار نبيل صادق، لزيارة روما فى شهر ديسمبر القادم، والتعاون المباشر بينهما للوقوف على مستجدات واقعة مقتل الباحث جوليو ريجينى، وتبادل المستندات والمعلومات فى إطار طلبات المساعدة القضائية المتبادلة والإعداد للقاء مع أسرة المجنى عليه خلال تلك الزيارة.