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أمن الإسكندرية يضبط 4 هاربين من أحكام قضائية

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أمن الإسكندرية يضبط 4 هاربين من أحكام قضائية أمن الإسكندرية يضبط 4 هاربين من أحكام قضائية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

 تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم مينا البصل برئاسة المقدم، صالح عبد الحليم، من ضبط كل من "ا .م"- 33 سنة ربة منزل  مقيمة دائرة قسم ثان الرمل  المحكوم عليها فى عدد  23 حكم حبس "جزئى ومستأنف" فى قضايا "مبانى"، منها القضية جنح القسم، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدها غيابياً بالسجن لمدة  14سنة.

 

كما تم ضبط "ع. ال" - 43 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنايات القسم "مخدرات" غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات.

 

وتمكن النقيب حسين عواد الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين بنقطة التفتيش الأمنية منفذ أبيس دائرة قسم شرطة ثان الرمل، من ضبط " س. ز"- 31 سنة طالب مقيم الباجور – محافظة المنوفية المحكوم عليه فى عدد "5" أحكام حبس جزئى ومستأنف فى قضايا "مخدرات - تبديد"، منها القضية جنايات طنطا بأمن الغربية غيابياً بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

وألقى ضباط وحدة مباحث تنفيذ أحكام قسم شرطة باب شرقى القبض على " م. ك"- 51 سنة عامل  مقيم دائرة القسم  المحكوم عليه فى عدد "14" حكم  حبس جزئى ومستأنف، منها القضية جنح القسم "مبانى"، بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 15 سنة، وجارى التنفيذ عليهم.

 

 


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