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عاطل يعتدى جنسيا على ابن خاله بطنطا

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عاطل يعتدى جنسيا على ابن خاله بطنطا عاطل يعتدى جنسيا على ابن خاله بطنطا

اعتدى عاطل على ابن  خاله، طفل يبلغ  من العمر 4 سنوات جنسيا، ما أدى إلى إصابات بالغة للطفل من كثرة الاستعمال الخلفى، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

 كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث مركز طنطا ببلاغ من ( م ع ) ولى أمر الطفل ( م م ع) 4 سنوات مقيم بقرية كفر مسعود التابعة لدائرة المركز، يتهم فى (ا م ع) 17 سنة عاطل مقيم ذات القرية نجل شقيقته بالاعتداء الجنسى واغتصاب نجله ومعاشرته جنسيا من الخلف. 

 

وأمرعلى الفورالعميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا بتحويل الطفل لمستشفى طنطا الجامعى، للكشف الطبى عليه، والذى أكد التقرير بوجود سحجات وكدمة حول فتحة الشرج وتوصية استكمال الكشف بمصلحة الطب الشرعى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 حرر محضر 13 919 مركز طنطا وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

تقرير مستشفى طنطا الجامعى


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